Обстріл Золочева на Харківщині: загинула літня жінка

Від російського обстрілу селища Золочів Харківської області 22 липня загинула жінка, поранення дістав 29-річний чоловік.

Про це повідомляє «Суспільне» із посиланням на Золочівського селищного голову Віктора Коваленка.

За його даними, загинула 74-річна жінка, 29-річний чоловік дістав поранення ніг та контузію. Також від обстрілу пошкоджені п’ять будинків і господарчі споруди. Енергетики та газовики відновлюють мережі.

Також, близько 08:15 окупанти з гелікоптера завдали удару по селищу Івашки: влучили в двоповерховий багатоквартирний будинок: знищені три квартири, ще дві пошкоджені. На першому поверсі розташовувався центр видачі гуманітарної допомоги, сказав Коваленко.

Агентство Телевидения Новости