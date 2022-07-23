У Польщі українці отримають електронні посвідки, з якими зможуть подорожувати за межі ЄС

Українські переселенці у Польщі зможуть отримати електронну посвідку, яка підтверджує їхнє легальне перебування в країні та дозволяє подорожувати.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Польщі, пише «Громадське».

Документ має назву Diia.pl – це перша повністю цифрова посвідка на проживання в Євросоюзі. Вона підтверджує, що громадянин України легально перебуває в Польщі.

З цим документом переселенці зможуть подорожувати в межах ЄС і перетинати зовнішні кордони блоку.

Diia.pl доступна через мобільний додаток mObywat на Android та iOS. Для отримання посвідки потрібен PESEL – аналог українського ідентифікаційного коду, який потрібно отримати в територіальному управлінні.

За даними ООН, станом на 19 липня кордон із Польщею перетнули 4,7 мільйона українців – це найпопулярніший напрямок для тих, хто тікав від війни. З них 1,2 мільйона українців офіційно отримали в Польщі тимчасовий захист. Решта громадян могла поїхати в інші країни або повернутись додому.

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