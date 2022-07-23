«Я впевнений, що Україна переможе»: Борис Джонсон відвідав українських військових, які проходять навчання у Великій Британії

Цього тижня 77-й прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідав українських військових, які проходять навчання у Збройних силах Великої Британії у Північному Йоркширі.

Про це Борис Джонсон повідомив на своїй сторінці в Instagram, пише видання #Букви.

За його словами, Велика Британія прагне зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати давати відсіч російським загарбникам. Також він зазначив, що британський народ підтримує українців і боротьбу України проти Росії.

«Я цілком переконаний, що українці зможуть перемогти й вони переможуть», – наголосив Борис Джонсон. Також він українською подякував Україні: «Дякую тобі! Слава Україні!».

Борис Джонсон розповів про свою зустріч з деякими з 400 українських військовослужбовців, які навчаються у Збройних силах Великої Британії та готуються поїхати обороняти Україну.

Він наголосив на тому, що це частина величезного зобов’язання, яке Велика Британія взяла на себе щодо навчання українських військових. І протягом наступних чотирьох місяців Збройні сили Британії планують навчити близько 10 тисяч українських армійців.

Також Борис Джонсон додав, що навчання доповнює інвестиції, які Британія робить для підтримки України.

«Ми сподіваємося, що хід цієї війни почне відбивати злий напад Путіна на Україну. Я знаю, що зрештою український народ досягне успіху. Я знаю, що Збройні сили України також досягнуть успіху», – підсумував Борис Джонсон. Публикация от Boris Johnson (@borisjohnsonuk)

Нагадаємо, що нещодавно у Генштабі розповіли, як українські військові проходять навчання у Великій Британії. Фахівці зі Сполученого Королівства та Нової Зеландії продовжують ділитися найкращим теоретичним та практичним досвідом з українськими артилеристами.

Протягом найближчих місяців під керівництвом Збройних сил Великої Британії пройдуть навчання для 10 тисяч українців. Програма є частиною постійного зобов’язання Великої Британії щодо підтримки України, яке наразі становить понад 2,3 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги, включно з протитанковою зброєю, бронетехнікою та артилерією.

У Генштабі зазначили, що навчання проводиться на об’єктах по всій Великій Британії понад 1000 інструкторами з 11-ї бригади сприяння силам безпеки, яка спеціалізується на проведенні тренувань для нарощування військового потенціалу союзників і партнерів.

Агентство Телевидения Новости