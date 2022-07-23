Обстріл Золочівської громади: зруйновано освітній заклад

Сьогодні близько 4 години ранку російські військові обстріляли селище Довжик Золочівської ОТГ Богодухівського району.

Внаслідок обстрілу окупантів зруйновано навчальний заклад.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости