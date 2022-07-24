Новою ціллю росіян стало міське сміттєзвалище

За добу з 23 по 24 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.Загалом за добу рятувальники здійснили 11 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 5, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 1, 2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;4 – інші виїзди.

Пожежа, спричинена ворожими обстрілами, трапилась у Ізюмському (1) районі області. За межами м. Балаклія горіло сміття на міському сміттєзвалищі на площі пожежі понад 1 Га.Піротехніки ДСНС ліквідували 12 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

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