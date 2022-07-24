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Сегодня 10:06
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Штаб оборони Харкова за ніч обстрілів росіян по місту не зафіксував.

Штаб оборони Харкова за ніч обстрілів росіян по місту не зафіксував.

▪️По області окупанти наносили удари по Лозівському, Харківському, Чугуївському, Ізюмському, Богодухівському районах. Внаслідок обстрілів виникали пожежі господарчих споруд, були влучання по відкритих територіях. У м. Балаклія за межами населених пунктів через обстріли горіло міське сміттєзвалище, повідомляють в ХОВА

▪️За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, постраждалих цивільних через обстріли в області за добу не зафіксовано.

▪️Бої на лініях фронту тривають.

Наші військові по всіх напрямках бойових дій на Харківщині тримають позиції, борються за кожний метр землі і нашу незалежність!

Агентство Телевидения Новости

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