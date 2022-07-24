У Харківській ОВА відреагували на ініціативу щодо націоналізації ТЕЦ-5

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов не проти ініціювання націоналізації теплоелектроцентралі №5 та розгляне це питання найближчим часом.

Як передає “Інтерфакс-Україна”, у відповідь на відповідне питання на брифінгу 23 липня глава області зазначив, що зараз триває спільна робота з керівництвом міста з питання забезпечення тепла в житлових будинках під час опалювального сезону.

“Тут я підтримую Ігоря Олександровича [Терехова] з приводу того, що ми повинні зробити все, щоб у людей було тепло в будинках. Люди не можуть бути заручниками чиїхось приватних розбірок і так далі. Тому ми спільно і надалі відпрацьовуватимемо питання, щоб люди були з теплом. Ми зараз відпрацьовуватимемо всі варіанти і цей варіант у тому числі”, – сказав Синєгубов.

Як повідомляло АТН, непередодні Ігор Терехов звернувся до ХОВА з проханням попросити РНБО розглянути питання націоналізації ТЕЦ-5 через те, що підприємство неочикуванно призупинило подачу горячої води на Олексіївку та Павлове Поле.

На ТЕЦ-5 конфлікт поки не коментують.

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