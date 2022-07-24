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Історія одного бою: комікси з передової від харківської тероборони
Боєць Харківського окремого батальйону ТрО створив комікс, в якому відобразив події реального бою.
Художника звати Руслан, йому 51 рік, одружений, має 2 дітей. До початку війни працював технологом та конструктором у приватному дитячому видавництві над дитячими книжками.
Добровольцем Руслан прийшов до Харківського окремого батальйону ТрО 27 лютого, мотивуючи свій вчинок досить просто – захист землі своїх предків.
Герої коміксів з передової – конкретні люди, бойові побратими, які при першій нагоді купують Руслану папір та олівці, «щоб це шоу тривало».