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Історія одного бою: комікси з передової від харківської тероборони

Історія одного бою: комікси з передової від харківської тероборони

Боєць Харківського окремого батальйону ТрО створив комікс, в якому відобразив події реального бою.

Художника звати Руслан, йому 51 рік, одружений, має 2 дітей. До початку війни працював технологом та конструктором у приватному дитячому видавництві над дитячими книжками.

Добровольцем Руслан прийшов до Харківського окремого батальйону ТрО 27 лютого, мотивуючи свій вчинок досить просто – захист землі своїх предків.

Герої коміксів з передової – конкретні люди, бойові побратими, які при першій нагоді купують Руслану папір та олівці, «щоб це шоу тривало».

Агентство Телевидения Новости

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