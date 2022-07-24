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Під Харковом знищена елітна БТГ росіян

Під Харковом знищена елітна БТГ росіян

Елітна БТГ “кантемирівців” у результаті боїв з ЗСУ під Харковом припинила існування. Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

Наразі з усієї батальйонної групи залишилося близько 70 боєздатних військовослужбовців.

В результаті бойових дій в Харківській області припинила своє існування російська БТГр 423 мотострілецького полку з Наро-Фомінська 4-ї гвардійської танкової Кантемирівської дивізії.

Він уточнив, що 47 військовослужбовців відмовилися брати участь у бойових діях, а більшість або вбиті, або поранені.

Агентство Телевидения Новости

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