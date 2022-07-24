В Україні запрацювали нові правила отримання прав водія: що змінилося

З 24 липня в країні починає працювати новий механізм підготовки та перепідготовки автомобілістів. Зміниться підхід до навчання та алгоритм складання іспитів – теоретичну та практичну частини підготовки водіїв відтепер розділятимуть. Зокрема, для того, щоб отримати права водія, українцям потрібно вчинити низку дій:

пройти теоретичну підготовку в автошколі та отримати свідоцтво, яке буде дійсним протягом року,

-пройти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС для того, щоб отримати можливість далі пройти практичне навчання;

– знайти автошколу та взяти там уроки; скласти внутрішній практичний іспит та отримати свідоцтво у школі, яке буде дійсним протягом двох років;

– у сервісному центрі МВС скласти практичний іспит, після чого – отримати права.

Зазначимо, раніше майбутні водії не могли самостійно обрати навчальний заклад, а з новими правилами з’явилася можливість обирати з акредитованих шкіл одну для теоретичного навчання, а для практичного – іншу. Ще одна інновація полягає в тому, що водії за два місяці після отримання посвідчення зможуть купити платні номерні знаки для будь-якого транспорту

Агентство Телевидения Новости