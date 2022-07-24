Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:56
Просмотров: 138

В Україні запрацювали нові правила отримання прав водія: що змінилося

З 24 липня в країні починає працювати новий механізм підготовки та перепідготовки автомобілістів. Зміниться підхід до навчання та алгоритм складання іспитів – теоретичну та практичну частини підготовки водіїв відтепер розділятимуть. Зокрема, для того, щоб отримати права водія, українцям потрібно вчинити низку дій:

пройти теоретичну підготовку в автошколі та отримати свідоцтво, яке буде дійсним протягом року,

-пройти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС для того, щоб отримати можливість далі пройти практичне навчання;

– знайти автошколу та взяти там уроки; скласти внутрішній практичний іспит та отримати свідоцтво у школі, яке буде дійсним протягом двох років;

– у сервісному центрі МВС скласти практичний іспит, після чого – отримати права.

Зазначимо, раніше майбутні водії не могли самостійно обрати навчальний заклад, а з новими правилами з’явилася можливість обирати з акредитованих шкіл одну для теоретичного навчання, а для практичного – іншу. Ще одна інновація полягає в тому, що водії за два місяці після отримання посвідчення зможуть купити платні номерні знаки для будь-якого транспорту

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 