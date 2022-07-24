В Харкові на невідомій вибухівці підірвався тракторист

Сьогодні, 24 липня, об 11:24 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у полі, на околиці Харкова, під час проведення сільськогосподарських робіт на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався трактор. В результаті вибуху тракторист, 40-річний чоловік загинув, а транспортний засіб загорівся.

До місця події прибули рятувальники та оперативно загасили пожежу на площі 20 кв. метрів.

Головне управління ДСНС України у Харківській області звертається до аграріїв та вкотре наголошує на необхідності бути уважними та пам’ятати про небезпеку. Адже частина полів, лісових масивів та інших земельних ділянок через проведення активних бойових дій залишається необстеженими.

Агентство Телевидения Новости