В Лозівському палаці культури, зруйнованому окупантами, розбирають аварійні конструкції

В Лозовій в палаці культури, знищеному ракетним ударом 20 травня, тривають аврійно-рятувальні роботи. Харківські рятувальники спільно з лозівськими комунальниками розбирають завали та демонтують аварійні конструкції на висоті. Задіяна важка спецтехніка. Фото з місця показав Лозівський міський голова.

«Невимовно боляче бачити демонтаж нашого красеня. Стільки зусиль ми вклали в наш культурний центр. <…> Але засмучуватися ніколи. Збираємо волю в кулак і вже працюємо над відновленням. Зараз дбаємо про безпеку містян, які гуляють поруч з Палацом. Наступний крок – експертиза, що визначить подальші роботи», написав Сергій Зеленський.

Агентство Телевидения Новости