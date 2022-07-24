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В Харкові п’яний водій ледь не в’їхав в чергу за гуманітаркою
Сьогодні вдень на вулиці Плеханівській, 126/4, патрульні склали протокол не нетверезого водія автомобіля Skoda Fabia.
Як повідомляють місцеві Телеграм-канали, водій автівки ледь не збив людей, які стояли в черзі за гуманітарною допомогою.
Люди водія зупинила та викликали поліцію.
За інформацією пресслужби УПП Харківської області, результат тесту на «драгере» склав 2,84 проміле в крові, що у 14 разів перевищує норму. На водія Skoda було складено протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП.