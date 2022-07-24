Харківський напрямок: ворог завдав авіаційних ударів поблизу Верхнього Салтова та Мосьпанового

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 24 липня. 151 доба війни.

На Харківському напрямку противник здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Руські Тишки, Старий Салтів, Прудянка, Рубіжне, Циркуни, Базаліївка, Слатине, Дергачі, Черкаські Тишки, Благодатне, Уди, Пришиб та Питомник. Завдав авіаційних ударів поблизу Верхнього Салтова та Мосьпанового.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли біля Великої Комишувахи, Грушувахи, Краснопілля, Вірнопілля, Долини, Червоної Поляни, Карнаухівки та Дібровного. Штурмовими діями окупанти спробували встановити контроль над населеним пунктом Богородичне. І знову, вже традиційно, без жодного успіху.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости