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Ворог наніс удар по дому культури в Чугуїві, під завалами – люди

Ворог наніс удар по дому культури в Чугуїві, під завалами – люди

Вночі близько 3 години ранку окупанти здійснили ракетний обстріл м. Чугуїв. Внаслідок обстрілу зруйновано будинок культури, де люди ховались від обстрілів. 46-річна жінка отримала поранення. За попередньою інформацією, під завалами залишається ще три людини.

Крім того, російські військові завдали удар по освітньому закладу у Чугуєві, що призвело до його руйнування.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються. Огляд місця події проводять прокурори Чугуївської окружної прокуратури Харківської області спільно зі співробітниками Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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