Через обстріли горіли забудови в Харкові та області

За добу з 24 по 25 липня рятувальники Харківського гарнізону #ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.Загалом за добу рятувальники здійснили 23 оперативних виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж — 14, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями — 7,2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;3 – на допомогу населенню та комунальним службам,4 – інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Богодухівському (1), Чугуївському (4) та Балаклійському (1) районах області, а також 1 у Немишлянському районі Харкова. Горіли приватні житлові будинки та надвірні забудови, а також дах складського приміщення.

Піротехніки ДСНС ліквідували 5 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Агентство Телевидения Новости