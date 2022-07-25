Доба на Харківщині: є загиблі

▪️У Харкові Штаб оборони міста обстрілів не зафіксував.

▪️Вночі окупанти вдарили по цивільних об’єктах Чугуєва – школа, будинок культури. У одному з приміщень перебували люди, які опинилися під завалами, 3 людей рятувальники вже звільнили, ушкоджень немає. Усі профільні служби продовжують далі працювати на місці, повідомляють в ХОВА

Протягом доби у с. Коробочкине та смт Печеніги кілька разів обстрілювали житлові сектори. У районі поза населеними пунктами виникла пожежа на полі з пшеницею, площею в 1 га.

▪️У Богодухівському районі внаслідок обстрілу горів дах складського приміщення фермерського господарства. Рятувальники ліквідували пожежу. Обстріли окупантів зафіксували і в Ізюмському районі.

На жаль, у с. Кулиничі, Харківського району, загинув 39-річний тракторист, який наїхав на вибуховий предмет.

Ми вкотре звертаємося до аграріїв Харківщини: пам’ятайте про небезпеку. Працювати на полях можна лише після обстеження із вибухотехніками та військовими!

Агентство Телевидения Новости