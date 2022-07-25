Посварився з бабусею: харківські поліцейські повернули додому 10-річного хлопця

22 липня до Харківського районного управління поліції №1 надійшло повідомлення про те, що у супермаркеті в Київському районі виявили хлопчика без супроводу дорослих.

На місце події виїжджали працівники ювенальної превенції райуправління. 10-річний хлопець розповів, що посварився з бабусею і тому втік до супермаркету. Жодних подій кримінального характеру з 10-річним хлопцем не сталося. Поліцейські встановили його місце мешкання та відвезли дитину додому.

Вдома знаходилась бабуся, пізніше приїхав батько, який мешкає окремо. Місцезнаходження матері дитини невідомо. Жінка пішла з дому та зловживає алкогольними напоями.

Хлопець наразі знаходиться з батьком та бабусею. З родичами втікача працівники поліції провели профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости