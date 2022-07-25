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В Харкові хочуть зробити «безпечні зупинки» громадського транспорту

В Харкові хочуть зробити «безпечні зупинки» громадського транспорту

У Харкові розробили проект безпечної зупинки громадського транспорту, яка має захистити людей під час обстрілів.

Про це сьогодні, 25 липня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов. За його словами, перший пробний екземпляр уже запустили у роботу.

«Ми розробляємо проект нової зупинки, яка буде безпечною та слугуватиме укриттям для людей, які стоять на зупинках громадського транспорту. Пробний екземпляр ми вже запустили в роботу і думаю, що в Харкові незабаром з’являться такі зупинки, які будуть більш-менш безпечними під час обстрілу.

Це буде невелике приміщення, воно буде зроблено з бетону, воно стоятиме на землі, щоб люди могли спокійніше бути в цих зупинках.

Ми визначили перші 25 зупинок, там, де справді є скупчення людей – ті зупинки, які найбільше користуються попитом у людей і саме з них ми починатимемо», розповів Терехов.

Агентство Телевидения Новости

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