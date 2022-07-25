Нічний обстріл Чугуївського району: знищено школу та будинок культури

Пряме влучання – вночі окупанти знов обрали у якості мішені навчальний заклад. Сьогодні знищили школу в Чугуївському районі.

Василь, шкільний сторож

Перший поверх – це були борьба, дзюдо. 2 поверх були комп’ютерні, третій – хімкабінет. Праворуч – кабінет директора, нічо нема. Аж у підвал вибух дійшов. Три поверхи знищені. Жаль, рідна школа наша.

В школі знаходився другий охоронець. Василь каже – його колезі пощастило, він був в іншій частині будівлі, тож не постраждав.

Галина Мінаєва, міська голова м. Чугуїв

Нажаль там також зруйновано повністю школу, цивільний об’єкт. Там нікого не було і я не розумію, кому та школа заважала. Вона була одна з найкращих, не так давно там зробили ремонт. Були створені гарні умови, щоб діти мали можливість навчатися. Школу також розглядали і як пункт обігріву – взимку якщо ворог зруйнує котельню, або теплові мережі. Саме ця школа була забезпечена окремою котельнею, яка опалювалося пелетами.

За даними харківської обласної військової адміністрації, загалом сьогодні вночі по Чугуївському району випустили більше 10 снарядів зенітно-ракетного комплексу С-300, які взагалі призначені для боротьби з тактичною авіацією та ракетами. Вдарили росіяни й по будинку культури в центрі Чугуєва, де переховувалися місцеві мешканці. Троє людей врятувалися самостійно, одного з-під завалів вже вранці дістали рятувальники.

Мансур

Мы тут жили, безопасно считали – подвальное помещение, как бомбоубежище. Тут слава бону сейчас людей мало, до этого было больше 100 человек. Мы считали, тут безопаснее, чем в квартире. Квартиры у каждого – у кого 3, у кого 5 этаж.

Чоловік розповідає – ніхто не очікував, що вибух буде такої сили. Під завалами ще залишаються люди. За попередніми даними, троє. Чи живі вони – невідомо. Пошукові роботи тривають.

Мансур

Тока легли – раз и все. Я глаза открываю – я между двумя плитами. Позвонил брату одному-другому, я под завалом, помогите. И МЧС начали помогать и вытащили меня через 3 часа. Там мой родной брат, и Виктория Сергеевна, и бабушка. Остальной народ успели выскочить, кто был ближе к выходу. Я был дальше, меня там вытащили. А к брату еще добираются, даст бог, доберутся.

Мансур не стримує емоцій, даючи оцінку діям окупантів, які останнім часом зосередилися на Чугуєві.

Мансур

Хочу сказать российской федерации – отвалите от нас. Я узбек и я тут не бачил никакого нациста. Мы тут живем 22 года, еще мне никто не сказал – ты откуда. У вас нацистские отношения. Когда приезжаешь туда – скажут чурка и так далее. Это у вас идет такое отношение. У меня тут сыновья родились, дочери, и у моего брата. Не да бог, если брат не выживет. У брата 4 детей. Я лично вам отомщу, поверьте мне.

За попередніми даними, на сьогоднішній день в Чугуєві пошкоджено близько 3 тисяч квартир та близько семи десятків приватних будинків. 34 людини загинули, близько 200 отримали травми.





Агентство Телевидения Новости