На Харківщині на напрямку Цупівка – Дементіївка ЗСУ завдали окупантам значних втрат

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 25 липня. 152 доба війни.

За наявною інформацією, поза пунктами базування перебувають два носія крилатих ракет морського базування типу «Калібр».

На Харківському напрямку противник здійснює вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік Харкова, Удів, Верхнього Салтова, Малинівки, Борщової та багатьох інших населених пунктів. Завдав авіаударів біля Прудянки та Петрівки. В результаті ведення бойових дій на напрямку Цупівка – Дементіївка українські воїни завдали окупантам значних втрат.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Норцівка, Богородичне, Петрівське, Адамівка, Привілля, Барвінкове, Костянтинівка, Нова Дмитрівка, Долина, Нова Миколаївка, Карнаухівка, Дібровне, Чепіль, Грушуваха, Мазанівка. Противник завдав авіаційного удару поблизу Явірського. Загарбники намагаються поповнити втрати у живій силі та техніці.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости