Вогняний факел у Чугуїві та нічний обстріл Харкова. Дані ДСНС

За добу з 25 по 26 липня рятувальники Харківського гарнізону #ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.Загалом за добу рятувальники здійснили 19 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 3 (всі вони спричинені ворожими обстрілами),2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;3 – на допомогу комунальним службам,5 – на допомогу населенню,6 – інші виїзди.

Близько 13:00 на території Циркунівської громади ворожий снаряд влучив у двоповерховий приватний будинок, який загорівся. Площа пожежі склала біля 150 кв.м. Горіли дах та перекриття. Рятувальники 22-ї Державної пожежно-рятувальної частини загасили вогонь о 14:20.

Вже вранці, близько 04:30, Слобідський район Харкова піддався ракетному обстрілу. Уламок однієї з ракет потрапив на дах одного з автосалонів. Внаслідок цього загорівся гідроізоляційний матеріал покрівлі. Рятувальники прибули вчасно і оперативно загасили пожежу, котра встигла розповсюдитись лише на 2 кв.м.

Близько 04:50 у м. Чугуєві ворожий боєприпас пошкодив газову трубу на вводі у приватний будинок. Утворився вогняний факел, котрий швидко загасили рятувальники з Луганської області, котрі стоять на бойовому чергуванні у Чугуївському районі Харківщини.

Також протягом всього дня проводились аварійно-рятувальні і пошукові роботи на місці зруйнованого рашистами будинку культури у м. Чугуєві. За попередніми даними під завалами можуть перебувати люди. Наразі дані роботи тривають.

Агентство Телевидения Новости