У Чугуїві під завалами ще залишаються люди

Окупанти близько 5 години ранку завдали ударів по цивільній інфраструктурі Харкова Слобідського району.

Унаслідок обстрілу горів дах будівлі автосалону. Ще кілька снарядів влучили по відкритих територіях.

За передніми даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, постраждалих немає. повідомляють в ХОВА

У той же час окупанти знову нанесли удари по Чугуєву. Є влучання по критичній інфраструктурі.

Рятувальники продовжують розбирати наслідки вчорашніх руйнувань будинку культури, де в підвалі ще залишилися люди.

По області протягом доби окупанти нанесли удари по Циркунівській громаді, постраждав житловий будинок.

У Балаклійській громаді внаслідок обстрілів росіян також пошкоджений об‘єкт цивільної інфраструктури.

Наші захисники тримають позиції. Попри те, що росіяни «поливають» наших захисників артилерійським вогнем, ми даємо відсіч на всіх напрямках. В тому числі і стратегічному – Ізюмському.

Харківські військові завдали російській армії значних втрат на напрямку Цупівка — Дементіївка.

Агентство Телевидения Новости