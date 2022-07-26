Вночі ракетами окупанти влучили в автосалон та двічі в землю

За даними слідства, 26 липня близько 5 години ранку військові країни-агресора здійснили ракетний удар по Слобідському району м. Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено підприємство, багатоповерховий будинок, автосалон. Декілька ворожих снарядів влучили по відкритій місцевості.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Будь-які військові об‘єкти на вказаних територіях відсутні.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости