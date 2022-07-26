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Через обстріли двоє поранених у Дергачівській ОТГ

Через обстріли двоє поранених у Дергачівській ОТГ

Обидва поранених із села Слатино, яке постійно знаходиться під обстрілами.

Окупанти били з артилерії по Дергачам, Безрукам, Слатиному, Прудянці, Руській Лозовій, обстрілювали з танків та мінометів Цупівку, Дементіївку, Нове і Питомник, – йдеться у повідомленні мера Дергачівської ОТГ В’ячеслава Задоренко.

Внаслідок обстрілів двоє слатинчан – 55-річна жінка і 70-річний чоловік – отримали середні та важкі поранення. Лікарі швидкої допомоги оперативно доставили поранених до лікарні.

Агентство Телевидения Новости

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