З-під завалів будинку культури в Чугуєві дістали тіло жінки

Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованого окупантами будинку культури в Чугуєві: працівники обласного Управління ДСНС вилучили тіло загиблої 30-річної жінки. Про це повідомляють в ХОВА.

Рятувально-пошукові роботи тривають.

Росіяни завдали ракетних ударів по цивільних об’єктах Чугуївської громади, зокрема і будинку культури. Підвал приміщення слугував укриттям, адже Чугуївщина вже кілька тижнів знаходиться під постійними обстрілам окупантів. Напередодні з-під завалів вдалося врятувати 4 людей.

Агентство Телевидения Новости