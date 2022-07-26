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Поїхав до бабусі: в Валках поліцейські повернули додому 10-річного хлопця

Поїхав до бабусі: в Валках поліцейські повернули додому 10-річного хлопця

Як виявилось, хлопчик хотів поїхати в гості до своєї бабусі, яка проживає в сусідньому селі. Але переплутав електрички та потрапив до міста Люботин.

26 липня о 02:06 до територіального підрозділу поліції міста Валки звернулася 35-річна жителька села Привокзальне Валківської територіальної громади та повідомила про те, що 25 липня близько 16:00 пішов гуляти її 10-річний син та не повернувся.

Після отримання повідомлення поліцейські почали оперативно-розшукові заходи.

Орієнтування з прикметами дитини розіслали у найближчі відділки поліції та старостинські округи.

В результаті розшукових заходів хлопця виявили в місті Люботин.

Жодних протиправних дій відносно дитини вчинено не було.

Працівники поліції провели з родиною малолітнього профілактичні бесіди щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости

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