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Передав вантажний та пасажирський транспорт окупантам: підозрюється мешканець Руської Лозової

Передав вантажний та пасажирський транспорт окупантам: підозрюється мешканець Руської Лозової

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 29-річному мешканцю села Руська Лозова за фактом вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу збройним формуванням держави-агресора (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

У березні цього року російські військові окупували село Руська Лозова Харківського району.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний, будучи начальником цеху місцевого підприємства, вирішив надати допомогу окупантам. Він попросив свого колегу привести у належний стан транспортні засоби, що належать компанії, для передачі їх у подальшому російським військовим. При цьому підозрюваний достовірно знав, що власники та керівництво підприємства виїхали з населеного пункту та не контролюють обстановку щодо матеріальних ресурсів.

Пізніше чоловік добровільно передав представникам збройних формувань держави-агресора транспортні засоби, призначені для вантажних та пасажирських перевезень.

26 липня Київським районним судом Харкова підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Агентство Телевидения Новости

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