Пошкоджені обстрілами школи готують до зими: працюють волонтери

Юля допомагає у ліквідації наслідків одного з обстрілів Харкова – розташована в центральній частині міста школа залишилась без вікон.

Юлія, волонтер

Зараз вирізають фанеру для вікон і ми вирізаємо плівку, щоб коли будуть йти дощі, фанера не намокала. І тому наносимо клей, щоб нанести захисну плівку і потім фанеру вставляють в вікна замість скла. Це моє місто, в якому я хочу зробити комфортно. Тут перебувають люди в бомбосховищі і щоб їм було комфортно – зробити гідні умови.

Дмитро Давиденц, «Офіс реформ Харкова»

Пострадала от ударной волны, повыбивало окна в классах, в спортзале. Задача окна эти заменить, чтобы школа осенью и зимой сохраняла тепло.

Пошкоджено близько 30 вікон. До роботи залучають усіх бажаючих, навіть без досвіду. Навчають на місці. Олександр вирішив, що може бути тут корисним після того, як втратив роботу в торговельному центрі.

Олександр, волонтер

Туди прилетіла ракета, після цього мій цех закрився. Я в пекарні працював. І тому зараз вирішив допомогти Харків відбудувати – те, щопостраждало. Це легко, тому пристосувався швидко.

Олена Липова, менеджер громадської організації «Будуємо Україну разом»

До нас долучаються як дівчата, так і хлопці. Всіх навчаємо, з усіма комунікуємо, всі потім приходять и можуть щос лагодити в своїх оселях. Більше людей відчуває потребу приділити час і допомогти у відбудові своєї країни.

Бажаючих допомогти дуже багато – наприклад, в цій школі хотіли працювати 80 добровольців, проте місць було близько десяти. Але роботи вистачить усім – пошкоджених будівель у Харкові забагато.

Дмитро Давиденц, «Офіс реформ Харкова»

Вместе с двумя организациями – волонтерской и «Я спасен» – у нас есть план заделать 130 квартир, которые пострадали от взрывной волны или было прямое попадание. И второе направление – это 30 подвалов мы хотим сделать, подготовить их как бомбоубежище, вынести мусор, провести электричество, канализацию и т.д. Чтобы оно было приспособлено как бомбоубежище. Все это проходит в координации с городом, намс указывают приоритетные локации и там мы и фокусируемся.

Школі в іншому районі не так пощастило – снаряди в неї влучали двічі.

Тетяна Калашникова, заст. директора школи

Оця частина вщент зруйнована – це їдальня, дуже сучасна, з сучасним обладнанням, над нею була актова зала. На тому тижні ми тут бачили серед цеглин сценічні костюми – тут виступав танцювальний колектив. Кубки їхні знаходимо.

В цій школі навчалося 1250 учнів. Вчителем фізкультури Ігор Петрович працював тут 22 роки. Сподівається, що навчальний заклад швидко відбудують, а поки готовий працювати в іншій школі, в другу зміну.

Ігор Піцаков, вчитель фізкультури

Дуже конечно жалко. Порушили сппортзал, центральний вхід. Деякі речі ми перевезли в більш безпечне місце.

На завалах працюють вчителі, батьки, випускники школи та люди, що мешкають в сусідніх будинках.

Андрій, волонтер

Я як волонтер, як батько дитини, яка навчається в цій школі и 24 лютого покинула місто з метою евакуації та закінчила 3 клас в дистанційному режимі. Клич працівники та керівництво школи кинули по вайберу та групах, щоб приходи батьки школярів, які тут навчаються та небайдужі люди, які поряд мешкають, теж приходять, допомагають.

Долучаються також і ті, хто саме до цієї школи не має жодного відношення.

Марія, волонтер

Війна і «моя хата з краю» вже не працює. Вже нема такого – це не мій район, це не моя школа. Зараз це не працює, зараз працює те, що це наше місто. Ось, наприклад, ми перший раз тут розбирали, а після того ще раз потрапило у цю ж будівлю. Але що, чекати, поки весь Харків розбомбят? Це не варіант – кожен має знайти справу, яка буде йому подобатися і в якій він буде корисний.

За даними харківської обласної військової адміністрації, на сьогоднішній день у місті та області з 715 шкіл – 17 зруйновані повністю, 200 пошкоджені.





Агентство Телевидения Новости