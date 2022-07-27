Горіли приватні житлові будинки та автомобілі. Зведення ДСНС
За добу з 26 по 27 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.Загалом за добу рятувальники здійснили 22 оперативних виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж — 9, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями — 5,1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;3 – на допомогу населенню,9 – інші виїзди.
Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Харківському (3), Чугуївському (1) районах області, а також 1 у Індустріальному районі Харкова. Горіли приватні житлові будинки та автомобілі
Близько 22:00 на території Малоданилівської громади ворожий снаряд влучив у двоповерховий приватний будинок, який загорівся. Площа пожежі склала біля 250 кв.м. Горіли будинок та легковий автомобіль у дворі. Рятувальники загасили вогонь о 23:43.
Вже вранці, близько 04:30 по місту Харкову та області знову було нанесено ракетних ударів. В результаті обстрілів були пошкоджені адміністративні будівлі, навчальний заклад та інші об‘єкти. Внаслідок обстрілу сталася одна пожежа у Індустріальному районі міста Харкова. На парковці підприємства загорілося відразу 10 автомобілів. Площа пожежі склала близько 100 кв.м., яку рятувальники оперативно ліквідували.
Піротехніки ДСНС ліквідували 16 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.