Вночі на Харківщині демілітаризували коледж, завод та 10 автівок

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 27 липня близько 4:30 години ранку окупанти обстріляли Індустріальний район м. Харкова, в результаті чого пошкоджено завод. Внаслідок обстрілу горіло 10 транспортних засобів. Площа займання сягнула близько 100 кв. метрів.

Крім того, близько 4:20 російські військові ракетним ударом зруйнували один із учбових корпусів навчального закладу в смт Кочеток Чугуївського району. За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються.

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