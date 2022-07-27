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Вночі на Харківщині демілітаризували коледж, завод та 10 автівок

Вночі на Харківщині демілітаризували коледж, завод та 10 автівок

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 27 липня близько 4:30 години ранку окупанти обстріляли Індустріальний район м. Харкова, в результаті чого пошкоджено завод. Внаслідок обстрілу горіло 10 транспортних засобів. Площа займання сягнула близько 100 кв. метрів.

Крім того, близько 4:20 російські військові ракетним ударом зруйнували один із учбових корпусів навчального закладу в смт Кочеток Чугуївського району. За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються.

Агентство Телевидения Новости

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