Під завалами в Чугуїві загинули волонтери

Під завалами будинку культури у Чугуєві, по якому російська армія вдарила ракетами 25 липня, знайшли тіла Вікторії Мішаріної та Сардора Хакімова. З початку війни вони готували їжу для жителів Чугуєва та переселенців, повідомляє Суспільне.

Вікторія Мішаріна, 38 років

Коли почалася війна, Вікторія евакуювала дітей до села у Харківській області, а сама працювала і волонтерила, розповіла Суспільному подруга загиблої Катерина Алєксєєвічева. Вона дружила і працювала з Вікторією.

“На початку війни вона відвезла дітей до батьків, а сама залишилася у Чугуєві, аби мати можливість заробляти. Спала по кілька годин на добу, допомагала місцевим волонтерам готувати їжу для містян до пізньої ночі, а рано-вранці їхала на роботу на місцевий ринок, щоб заробити кошти для забезпечення дівчаток. До війни Віка працювала у банківській установі, була чуйною, доброю. Усі друзі вмовляли її поїхати з міста, та вона залишилася там до останнього”, — розповіла Катерина.

Старша дитина Вікторії закінчила 10-й клас, молодшій виповнилося 10 років.

Сардор Хакімов, 36 років

Сардор — батько чотирьох дітей. Він теж евакуював більшість родичів з міста, а сам залишився — готував для людей, розповів житель Чугуєва і волонтер Руслан Овчаренко

“Разом ми намагалися допомогти кожному, готували та розвозили їжу районами міста. Ніхто не забуде його найсмачніший плов, соковитий шашлик та шурпу! Він був дуже гарною і доброю людиною! Завжди допомагав, йшов назустріч і у будь-яких ситуаціях залишався людиною! Дуже боляче! Досі не можу повірити, що ми втратили його!” — написав Овчаренко.

У будинку культури, який обстріляли окупанти, була польова кухня Сардора, повідомив журналіст Олексій Барановський.

Агентство Телевидения Новости