У ЗСУ підтвердили удар по Антонівському мосту й розкрили перші деталі

Збройні сили України завдали точкових ударів по Антонівському мосту біля окупованого Херсона.

Цю інформацію підтвердила в ефірі телемарафону керівник прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Вона підкреслила, що українська армія цінує все, що є в нашій країні, тому не руйнує інфраструктуру, а руйнує плани ворога.

Вночі по мосту були нанесені удари за допомогою Himars, фактично повністю зруйновано прольот мосту, що унеможливлює проїзд техники.

Це переправа, яка сполучає Херсон із окупованими частинами лівобережжя. У розвідці Міноборони Великої Британії 20 липня пояснили, що міст є вкрай важливим для логістики російської армії. Цим шляхом росія може робити забезпечення чи взагалі вивести свої війська з території, яку вона змогла захопити на захід від річки. Тому для звільннення Херсону та півдня України важливо його зробити не проїздним.

Вночі окрім Антонівського мосту пошкодження зазнали також міст через Інгулець у Дар‘ївці та Антонівський залізничний міст, повідомляють в ЗСУ. Крім того, у Херсонській області ЗСУ звільнили Андріївку та Лозове.

Агентство Телевидения Новости