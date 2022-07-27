В Україні новий Генпрокурор

Верховна Рада України на засіданні 27 липня проголосувала “за” призначення нардепа Андрія Костіна на посаду генерального прокурора. Рішення підтримали 299 нардепів.

Саме його кандидатуру напередодні запропонував Президент Володимир Зеленський, подавши до Ради відповідний проєкт постанови. Правоохороний комітет ВРУ на свому засіданні підтримав цей документ.

Костін – народний депутат від фракції “Слуга народа”, юрист за фахом. В політику потрапив у 2010 рокі, коли його обрали депутатом Одеської міської ради від партії “Фронт змін”. Він подавав свою кандидатуру на конкурс з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Однак фахівці з громадських організацій віднесли його до групи кандидатів “із сумнівною репутацією.

Також Костіна в медіа називають людиною Єрмака та навіть пов’язаним з віце-спікером держдуми РФ Олександром Бабаковим.

Агентство Телевидения Новости