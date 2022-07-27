У Харкові СБУ викрила інтернет-агітатора, який вчиняв наругу над державними символами України

Кіберфахівці Служби безпеки України встановили 38-річного мешканця Харкова, який розповсюджував матеріали, спрямовані на публічну наругу над Державним Прапором України. Для цього зловмисник використовував платформу одного з міжнародних форумів у мережі Інтернет. Також, у своїх публікаціях він принижував українську мову, заперечуючи її автентичність і називаючи її сумішшю російської, польської мов та інших діалектів.

Під час обшуку за місцем його мешкання правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та магнітні носії даних із доказами протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.338 Кримінального кодексу України (наруга над державними символами).

Закон відносить таке кримінальне правопорушення до категорії нетяжких злочинів. Натомість, викриття цієї протиправної діяльності та притягнення зловмисника до кримінальної відповідальності матиме потужний превентивний ефект і дозволить запобігти вчиненню цією особою більш серйозного злочину з тяжкими наслідками.

Агентство Телевидения Новости