У Циркунах через артобстріл сталися масовані пожежі

За добу з 27 по 28 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.Загалом за добу рятувальники здійснили 25 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 19, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями — 13,2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;2 – на допомогу комунальникам та поліції,2 – інші виїзди.Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Харківському (7), Чугуївському (2), Богодухівському (1), Ізюмському (1) районах області, а також по 1 у Немишлянському та Київському районах Харкова. Горіли природні екосистеми, поля з пшеницею на корені, сміттєзвалище, приватні житлові будинки та надвірні забудови, об’єкти критичної інфраструктури.

У період від 18:00 до 22:00 ворог здійснив масований артобстріл села Циркуни. Загалом вибухи ворожих боєприпасів призвели до виникнення 7 пожеж. Рятувальники гасили їх, постійно ризикуючи потрапити під удар. Вогонь знищив або пошкодив приватну лазню, житловий будинок, теплицю, літню кухню та 3 господарчі споруди

.Близько опівночі ворог завдав ракетного удару по місту Харкову. Були частково пошкодженні об’єкти критичної інфраструктури. Сталося дві пожежі у Немишлянському та Київському районі міста, які рятувальники оперативно ліквідували. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Піротехніки ДСНС ліквідували 40 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Агентство Телевидения Новости