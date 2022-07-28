Власників ТЦ попередили про відповідальність за ігнорування повітряної тривоги
Президент України Володимир Зеленський підписав документи, які передбачають відповідальність власників ТЦ та інших об’єктів, де відбувається велике скупчення людей, за ігнорування повітряної тривоги. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі українського телемарафону, пише УНН.
«На засіданні Ставки Верховного головнокомандувача, які Володимир Олександрович постійно проводить, на одному засідання ми розглядали питання в який спосіб зробити так, щоб була відповідальність власників торгових центрів. Відповідальність всіх відповідних осіб, керівників, за те що співробітники під час атаки перебувають в небезпеці. Більш того, я можу сказати, що Президент підписав відповідні документи про таку відповідальність», – розповів Данілов.
У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який пропонує ввести для посадових осіб підприємств кримінальну відповідальність за роботу під час повітряної тривоги.
Наразі за правопорушення у сфері цивільного захисту встановлена адміністративна відповідальність – штраф до 5,1 тис. грн.
27 червня рашисти завдали ракетного удару по торговельному центру Кременчука на Полтавщині, де перебувало понад тисячу цивільних. Мер Кременчука повідомив про 21 загиблого у ТЦ та ще одного зниклого безвісти.
14 липня російські окупанти під час удару по Вінниці влучили по офісній будівлі, медичному центру, у паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту «Ювілейний», по Будинку офіцерів та житлах людей.