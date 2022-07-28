Забруднення земельних ділянок: слідчі Харкова завершили досудове розслідування

Внаслідок неправомірних дій головного агронома приватного акціонерного товариства сталося забруднення земель відходами, що спричинило збиток державі на суму близько 6,3 мільйона гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що агроном допустив складання відходів без відповідних дозволів на земельні ділянки комунальної власності по вулиці Драгомирівській у Харкові, які для цього не облаштовані.

Це призвело до забруднення земельних ділянок площею понад 0,5 га.

Слідчі відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області завершили розслідування провадження, відкритого за ч. 1 ст. 239 (забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт направлено до суду.

Санкція статті передбачає штраф або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі вирішується питання про відшкодування завданої шкоди.

Агентство Телевидения Новости