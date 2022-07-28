4000 доларів за український паспорт для росіянина: викрито харків‘янина

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Харкова викрито 41-річного харків’янина на прийнятті пропозиції та одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, у лютому 2022 року росіянин зустрівся з 41-річним харків’янином з метою отримання паспорта громадянина України з пропискою у місті Донецьк для проведення підривної діяльності на шкоду суверенітету України.

Харків’янин, який у минулому працював податківцем у Донецьку, повідомив, що він зможе вплинути через свої «зв’язки» на осіб, уповноважених на прийняття рішень щодо виготовлення та видачі паспорту.

Чоловік зазначив, що вказана «послуга» для громадянина сусідньої держави буде коштувати 4000 доларів США, на що той погодився. Згодом росіянин надав фотокартки та гроші у сумі 3000 доларів США і повідомив, що другу частину суми передасть згодом.

Пізніше ділок подзвонив своєму клієнту та сказав, що паспорт буде готовий через декілька днів і що він очікує на другу частину суми, яку росіянин має віддати при їх зустрічі.

28 липня при передачі паспорта харків’янина викрили у місті Жовті Води Дніпропетровської області.

Правоохоронцями буде надана кримінально-правова оцінка діям інших фігурантів вказаного кримінального провадження.

Досудове розслідування проводять слідчі Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.

Агентство Телевидения Новости