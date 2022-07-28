Лікарка з Близнюків продавала фальшиві довідки про вакцинацію від COVID-19

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру сімейній лікарці за фактом несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою, вчиненої повторно (ч. ч. 1, 3 ст. 362 КК України).

За даними слідства, жінка, обіймаючи посаду сімейного лікаря в Близнюківській центральній районній лікарні, у період з жовтня 2021 року по січень 2022 року вносила недостовірну інформацію в систему «Medcard24» про проходження вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Підозрювана, використовуючи власний ключ для входу в систему, вносила в електронні медичні карти неправдиві дані, зазнаючи, що пацієнтам нібито зроблено щеплення від COVID-19. Вартість такої «послуги» складала від 1 000 до 2 000 гривень.

У подальшому сертифікат про проходження вакцинації автоматично генерувався в мобільному додатку «Дія».

Наразі встановлено понад 400 фактів вчинення підозрюваною кримінальних правопорушень, перевіряється її причетність ще до низки аналогічних злочинів.

Досудове розслідування проводять слідчі відділення №1 слідчого відділу Лозівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости