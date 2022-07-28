Окупанти ведуть повітряну розвідку в районах Липців, Руської Лозової та ще кількох селищ на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 28 липня. 155 доба війни.

В акваторії Чорного та Азовського морів в готовності до застосування високоточної зброї перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр».

На Харківському напрямку противник не припиняє обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Шаповалівка, Питомник, Прудянка, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Шестакове, Верхній Салтів, Старий Салтів, Печеніги, Базаліївка, Леб’яже, Коробочкине, Мосьпанове і Чепіль. Російські окупанти завдали ракетних ударів по місту Харкову та селищу Кочеток. Також ворог задіяв авіацію поблизу Руських Тишків, а безпілотними літальними апаратами вів повітряну розвідку в районах Липців, Руської Лозової, Питомника, Малинівки, Чугуєва і Печенігів.

На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Пришиб, Гусарівка, Заліман, Петрівське, Карнаухівка, Курулька, Долина, Адамівка. Здійснив безуспішну спробу розвідки боєм і зазнав втрат біля Бражківки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости