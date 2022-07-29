2 загиблих, 7 людей поранено за добу на Харківщині

Близько 4 ранку ворог завдав ракетних ударів по центральній частині Харкова. Пошкоджено двоповерховий будинок та приміщення навчального закладу. Ворог вдарив по ще одній пам’ятці архітектури. На місці працюють рятувальники. Медики надали допомогу 71-річному перехожому, який був поряд, повідомили в ХОВА

▪️Також сьогодні вранці окупанти обстріляли м. Богодухів. Пошкоджено виробництво, сталася пожежа. Попередньо – постраждалих немає.

▪️Протягом минулої доби ворог продовжував обстріли Харківського, Чугуївського, Ізюмського районів. Пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, об’єкти промисловості та інфраструктури, сталися пожежі. Окупанти інтенсивно наносили артилерійські удари по Циркунах, зафіксували як мінімум 6 обстрілів. В Ізюмському районі через обстріли горіло поле пшениці.

В смт Печеніги Чугуївського району ворог обстріляв з РСЗО будівлю ТЕЦ та розташований поруч житловий масив. Сталася масштабна пожежа.

Протягом доби в області від ворожих обстрілів загинули 2 людини – поліцейський та цивільна жінка в Чугуївському районі.

Госпіталізовані протягом доби 7 людей, 5 з них в Чугуївському районі, 1 людина поранена в Харківському районі, ще 2 поранених в Ізюмському.

▪️На лінії зіткнення тривають інтенсивні бойові дії. У районі Старого Салтова росіяни завдавали удари за допомогою двох вертольотів Мі-8.

В районі Ізюма зафіксовано обстріли біля Курульки, Дібрівного, Норцівки, Лозової, Гусарівки, Грушувахи, Вірнопілля та Мосьпанового.

Наші бійці продовжують надійно тримати свої позиції та знищувати окупантів. Віримо в ЗСУ та працюємо на перемогу

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