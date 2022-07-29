Нічні ракетні удари по Богодухову та Харкова

ЗС РФ обстріляли вранці Богодухів та Харків: пошкоджено підприємство та освітній заклад

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 29 липня близько 4:20 ранку окупанти нанесли ракетний удар по місту Богодухів. В результаті цього пошкоджено приміщення харчового підприємства.

О 4:10 ранку військові країни-агресора завдали ракетний удар і по Салтівському району м. Харкова. Внаслідок цього пошкоджено двоповерхове приміщення та будівлю закладу вищої освіти.

Агентство Телевидения Новости