Горіли хліб та будинки у Харкові та передмісті

За добу з 28 по 29 липня рятувальники Харківського гарнізону #ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.Загалом за добу рятувальники здійснили 37 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 24, у т.ч. пожеж спричинених військовими діями — 17,4 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;6 – на допомогу комунальникам та населенню,3 – інші виїзди.Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Харківському (7), Чугуївському (5), Богодухівському (1), Ізюмському (3) районах області, а також 1 у Салтівському районі Харкова.

Горіли природні екосистеми, приватні житлові будинки та надвірні забудови, об’єкти критичної інфраструктури, поле з пшеницею.Найбільше від ворожих атак постраждали Циркунівська та Чугуївська громади, де загалом трапилось 12 пожеж. Всі вони були оперативно ліквідовані силами підрозділів ДСНС.

Вночі ворог завдав ракетного удару по місту Харкову. Були частково зруйновані навчальний заклад та двоповерховий житловий будинок, а також пошкоджені поруч розташовані будівлі. У двоповерховому житловому будинку виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

У Борівський громаді рятувальники ліквідувати пожежу на полі з пшеницею на площі 5 га.Крім того, в одному з випадків ворожих влучень у житлову багатоповерхівку у м. Чугуєві постраждав чоловік, 1963 року народження.Піротехніки ДСНС ліквідували 40 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Агентство Телевидения Новости