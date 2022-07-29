16-річна дівчина хизувалася наругою над прапором: відкрито провадження

За процесуального керівництва Куп‘янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 16-річній дівчині за фактом публічної наруги над Державним прапором України (ч. 1 ст. 338 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в кінці червня цього року в тимчасово окупованому с. Петропавлівка Куп‘янського району неповнолітня перебувала біля будинку культури. Підозрювана зняла з будівлі Державний прапор та зухвало, цинічно скинула його на землю, «хизуючись» своїми діями у присутності інших під відеофіскацію. Своїми діями дівчина спаплюжила національний символ України.

Досудове розслідування проводять слідчі Куп‘янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Довідково: нагадаємо, що 18-річному активісту, який біля вказаної будівлі розтрощив герб України, заочно повідомлено про підозру.

Агентство Телевидения Новости