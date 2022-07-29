Наслідки вранішніх ракетних ударів окупантів по Харкову та Богодухову(фото)

Ціллю росіян знову стали виключно цивільні об’єкти. У Харкові ракетами С-300 пошкоджено один з корпусів сільськогосподарського університету, який є пам’яткою архітектури, та двоповерховий житловий будинок.

У Богодухові окупанти поцілили у підприємство, що не має жодного відношення до оборони, а навпаки – до виробництва харчової продукції. Попередньо, поранених немає.

Наразі роботи з ліквідації наслідків ударів тривають. Правоохоронці документують чергові військові злочини росії проти мирних людей.

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