Мер, який кликав російські війська, відмовився від посади

Олександр Брюханов, якого суд першої інстанції визнав винним у посяганні на територіальну цілісність України, достроково склав повноваження голови Південної міської ради Харківської області.

Про це 29 липня повідомила Південна міська територіальна громада.

Як повідомляли новини АТН, Олександр Брюханов був затриманий ще 28 лютого, за те що закликав не чинити спротив росіянам.

Він був засуджений не за держзраду, а за посягання на територіальну цілісність України. Через що отримав умовний термін наприкінці червня та повернувся на роботу. Це викликало значне громадське обурення.

Сьогодні в громаді повідомили:

25.07.2022 року достроково припинив свої повноваження голови Південної міської ради БРЮХАНОВ Олександр Миколайович. На вимогу ст.42 п.2 повноваження міського голови здійснює секретар Південної міської ради – БІЛІЧЕНКО Всеволод

Мотиви відмови від посади не повідомляються

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