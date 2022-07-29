Рашисти замінували понад 46 тисяч гектар полів на Харківщині

Попри бойові дії аграрії Харківщини уже зібрали 173 тисячі тонн зерна нового врожаю.

Проміжні підсумки жнив та актуальні питання розвитку галузі обговорили на нараді в ХОВА

Представив колективу нового керівника профільного департаменту – Андрія Дорожка. Людина досвідчена, професійна – починаємо працювати.

Російська збройна агресія зруйнувала наші амбітні плани на проведення цьогорічних польових робіт.

Через постійні обстріли в області горять лани, знищується техніка, ворогом заміновано понад 46 тис га. полів. Попри все, ми забезпечили збір урожаю на більш як 60% посівних площ.

Дякую аграріям, які попри загрозу для свого життя, самовіддано виконують свою роботу. Окрема подяка правоохоронцям та піротехникам Харківщини, які вчасно реагують на усі виклики, забезпечують можливість безпечно працювати.

Доручив головам РВА на місцях проводити регулярні наради з аграріями, від органів влади – максимальне сприяння.

Агентство Телевидения Новости