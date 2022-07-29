Нові обстріли Дергачіської ОТГ, є загиблі та поранені

Вже добу окупанти обстрілюють села Дергачівської ОТГ.

На 155-й день повномасштабної російсько-української війни ворожі сили обстрілювали з артилерії Дергачі, Безруки, Слатине, Прудянку, Цупівку, Дементіївку, Нове, Питомник і Руську Лозову, цілили з танків та мінометів по найближчим до фронту селищам і селам громади. Внаслідок обстрілів у Дергачах 47-річний чоловік отримав осколкове поранення. Також я з сумом вимушений повідомити, що один з поранених 27 липня мешканців Прудянки – чоловік 47-ми років – від отриманих уражень помер у лікарні, – написав у звіті мер Дергачей В’ячеслав Задоренко.

Вранці обстріли Дергачівської ОТГ повторювались, про постраждалих поки не повідомляється

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