За добу харківські патрульні зупинили 18 нетверезих водіїв

Продовжуємо виявляти водіїв, які дозволяють собі сідати за кермо у стані сп’яніння: вночі на вулиці Героїв Сталінграду патрульні зупинили автомобіль ВАЗ, який рухався вулицею в комендантську годину. Під час спілкування охоронці порядку виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння.

Огляд за допомогою приладу Drager показав результат у 1,56 проміле, що в понад 7 разів перевищує допустиму норму.

Тож на порушника склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили водія від подальшого керування.

Далі складені матеріали передадуть до суду.

Загалом за минулу добу патрульні виявили 18 водіїв, які мали ознаки сп’яніння.

Агентство Телевидения Новости